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ЛК. Панатинаикос - Викингур 2:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира
Результат матча
Фото: Panathinaikos F.C., Twitter
Лига конференций. Стыковой раунд. Второй матч.
Афины. "Олимпийский Стадион"
"Панатинаикос" - "Викингур" - 2:0
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
"Панатинаикос": Дронговский, Котсирас (Вагианнидис 56'), Максимович, Ингасон, Младенович, Унахи, Сайопис, Черин (Свидерский 57'), Тете, Йоаннидис, Джуричич (Аран 90+6').
"Викингур": Йоунссон, Гудйонссон, Торкельссон, Экрот, Ибрагимагич, Атласон (Гуннарссон 67'), Агнарссон (Гансен 66'), Хафштайнссон (Ватнамар 81'), Трандарсон (Вильямссон 55'), Сигурпальссон, Ингимундарсон.
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