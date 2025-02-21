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ЛК. Панатинаикос - Викингур 2:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира

Лига конференций

Результат матча

ЛК. Панатинаикос - Викингур 2:0. Гости проходят в 1/8 финала турнира

Фото: Panathinaikos F.C., Twitter

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций. Стыковой раунд. Второй матч.
Афины. "Олимпийский Стадион"
"Панатинаикос" - "Викингур" - 2:0
Главный судья: Раде Обренович (Словения)

"Панатинаикос": Дронговский, Котсирас (Вагианнидис 56'), Максимович, Ингасон, Младенович, Унахи, Сайопис, Черин (Свидерский 57'), Тете, Йоаннидис, Джуричич (Аран 90+6').

"Викингур": Йоунссон, Гудйонссон, Торкельссон, Экрот, Ибрагимагич, Атласон (Гуннарссон 67'), Агнарссон (Гансен 66'), Хафштайнссон (Ватнамар 81'), Трандарсон (Вильямссон 55'), Сигурпальссон, Ингимундарсон.

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