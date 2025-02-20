ЛК. АПОЭЛ – Целе 0:2. Целе сотворил сенсацию: АПОЭЛ вылетает из Лиги конференций

Команды готовы к началу матча 1/16 Лиги конференций, который состоится в Никосии. "Целе" не стали изменять своим традициям и вышли в стандартной схеме 4-3-3. Главный тренер постарается быстро заполучить преимущество и открыть счет в этой встрече. Но "АПОЭЛ" удивил многих своим нестандартным подходом. Мы знаем, что у хозяев поля кадровые проблемы и тренер будет применять нестандартные схемы на игру. Но расстановка 3-4-3 позволяет играть как от обороны, так и в атакующий футбол. Сделаю предположение на второе, а это означает, что нас ожидает весьма результативный и интригующий поединок.

С первых минут команды начали активно прессинговать друг друга и искать слабые места в обороне. Таким образом "АПОЭЛ" сумели дважды ударить в створ ворот "Целе". В обоих эпизодах голкипер был на месте и спас свою команду. Но страсти накалялись и уже на 7-й минуте мы увидели первую желтую карточку. Ее получил защитник "АПОЭЛа" Лайфис за опасную игру высоко поднятой ногой. Вследствие чего "Целе" имели неплохую возможность со стандарта, но так и не воспользовались ей. И снова грубость со стороны хозяев поля у своих ворот за что Техера был наказан "горчичником".

30-я минута запомнилась очень опасной атакой со стороны гостей встречи. "Целе" выбежал в перспективную контратаку, после которой мяч попал в перекладину. И следом в момент добивания мяч уже было залетал в ворота, но защитник выбил его прямо с линии. И снова "Целе" поджимает своего оппонента к воротам и после серии удачных передач нападающий пробивает по воротам, но здесь голкипер был на высоте и отразил этот мощный удар. Концовка первого тайма так и прошла под диктовку гостей, которые все-таки сумели изменить счет на табло. На 4-й добавленной минуте Сэслар выполнил подачу с углового прямо на голову Кучису, который отправил мяч в ворота "АПОЭЛа".



Второй тайм ничем не отличался от концовки первого. "Целе" все также поджимал соперника и на 51-й минуте добился своего. Сэслар отдал еще одну точную передачу и вывел партнера по команде на ударную позицию. Светлин оказался в штрафной площади в окружении троих защитников, но это не помешало ему реализовать момент. Гости удваивают преимущество и кажется, что для "АПОЭЛа" все кончено. Спустя 25 минут от начала второго тайма ничего не изменилось. "Целе" все также доминировал и пытался забить третий гол. Все выглядело так, как будто это они проигрывают и им нужно отыграть разницу в два гола.





Как бы не старался "АПОЭЛ", но их выступлениям на евроарене приходит конец. Можно резюмировать то, что "Целе" превзошел самих себя и прыгнули выше головы. Фаворитом пары были хозяева перед первым матчем и после той самой результативной ничьи. Кадровая ситуация надломила "АПОЭЛ" и тренер не справился с этой задачей. Концовка встречи была немного напряженной, так как футболисты не были рады результату, но что поделаешь футбол – это игра и сегодня гости были явно лучше готовы.

Лига конференций, 1/16 финала

Стадион: "ГСП" (Никосия)

Главный судья: Джон Битон (Шотландия)

"АПОЭЛ" — "Целе" 0:2

Голы: Кучис (45+4), Светлин (51)

"АПОЭЛ": 3-4-3: Белец – Сушич, Техера, Лайфис – Сациас, Галанопулос, Сарфо, Кинтилья – Абанья, Дражич, Эль-Араби.

"Целе": 4-3-3: Силва – Хуанхо, Бейгер, Неманич, Карничник – Сэслар, Светлин, Забуковник – Шобе, Кучис, Матко.

Предупреждения: Лайфис (7), Техера (17), Дражич (45+5), Майер (90) — Забуковник (19), Сэслар (86), Квешич (90 не на поле)