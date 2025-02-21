ЛК. Шемрок Роверс – Мольде 0:1 (1:1 общий счёт). Когда всё решают ошибки

"Шемрок Роверс" принимал "Мольде". Хозяевам не могли помочь два футболиста – защитник Клири и полузащитник Уоттс из-за дисквалификации. Гости же лишились только защитника Лунда

К этому матчу хозяева подходили с преимуществом в один мяч. У гостей была задача – отыграть эту разницу.

Норвежский клуб быстро с ней справился и уже на 10-й минуте гости вышли вперёд. Вратарь хозяев Макгинти вышел с ворот, пытаясь завершить атаку. Неудачное отбитие привело к голу Вольфф-Эйкрема.

После гола обе команды продолжили атаковать. Были удары, но вратари отбивались.

Опасный момент возник на 27-й минуте. Хозяева были близки к сравниванию счёта. "Шемрок" пошёл в контратаку, Макэнефф приближался к воротам, как вратарь гостей Карлстрем ошибся. Вышел с рамки и задел футболиста хозяев. Мяч в сетке не оказался благодаря вовремя спасшему Линнесу, который вынес с ленточки.

Видеоассистенты рефери провери эпизод на возможное назначение пенальти, но всё закончилось лишь назначением углового.

В последние минуты команды начали фолить, а их соперники получать штрафные удары. Но голами это не завершилось, и команды ушли на перерыв.

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Второй тайм продолжал тенденцию первого. Команды совершали моменты, получали стандарты. Пошли и предупреждения – по ним также лидировал "Мольде": два против одного. Тренеры начали усиливать игру заменами, но это к голу не привело.

В компенсированное ко второму тайму время "Мольде" остался в меньшинстве – Амундсен в падении тянул футболиста хозяев за ногу, и судья дал вторую жёлтую карточку.

Командам предстояло провести экстра-таймы. Тренеры совкершили замены. Неудивительно, что и в дополнительное время команды делали тоже самое, что и в основное.

На 120-й минуте "Шемрок" получил право на угловой, но Хели его перебросил. Матч перешёл в серию пенальти, в которой сильнее оказался "Мольде"

Лига Конференций, стыковые матчи

Шемрок Роверс (Ирландия) – Мольде (Норвегия) 0:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Вольфф-Эйкрем (10)

Серия пенальти:

"Шемрок Роверс": Хели (1:0), Ноонан (2:1), Грин (незабитый, 2:2), О’Сулливан (3:3), Макэнефф (4:4)

"Мольде": Ихлер (1:1), Стеневик (2:2), Энггорд (3:2), Дага (4:3), Хестад (5:4)

Стартовые составы:

"Шемрок Роверс": Макгинти – Ханохан (Ожианвуна, 104), Лопес, Грейс – Грант, Макэнефф, Хели, О’Нилл (О’Рейли-О’Салливан, 117), О’Салливан – Берк (Грин, 89), Нунан

Запасные: Базуну (В), А. Нунан (В), Польс (В), Акиринтойо, Огбонна, Бриттон

"Мольде": Карлстрем – Стеневик, Хеуган, Амундсен, Линнес (Энггор, 65) – Брейвик, Меллер-Дели (Бьорнбек, 82) – Коса (Дага, 96), Вольфф-Эйкрем (Э.Хестад, 91), Эриксен – Гульбраннсен (Ихлер, 65)

Запасные: Посядала (В), Макдермотт (В), , Г. Нюхейм, Ле.Юберг-Ховланн, А. Мюклебуст, Морк, Наккен

Предупреждения: Грейс (72), Грин (107), Макэнефф (110) – Хеуган (66), Амундсен (69), О’Салливан (107)

Удаления: Амундсен (90, Мольде)