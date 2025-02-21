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Челси против Бетиса? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги конференций

Лига конференций
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Уже сегодня жеребьевка

Челси против Бетиса? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Определились потенциальные пары 1/8 финала третьего по значимости клубного европейского турнира.

Команды, которые попали в восьмерку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала, ответные матчи проведут на домашнем поле.

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  • "Реал Бетис" / "Копенгаген" – "Челси" / "Виктория"
  • "Ягеллония" / "Мольде" – "Легия" / "Серкль Брюгге"
  • "Целе" / "Пафос" – "Юргорден" / "Лугано"
  • "Панатинаикос" / "Борац" – "Фиорентина" / "Рапид"
Челси против Бетиса? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги конференций - изображение 1

Жеребьевка матчей состоится 21 февраля. На ней сразу определят путь команд в финал турнира.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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