Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси против Бетиса? Определились потенциальные пары 1/8 финала Лиги конференций
Уже сегодня жеребьевка
Getty Images / Global Images Ukraine
Определились потенциальные пары 1/8 финала третьего по значимости клубного европейского турнира.
Команды, которые попали в восьмерку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала, ответные матчи проведут на домашнем поле.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Реал Бетис" / "Копенгаген" – "Челси" / "Виктория"
- "Ягеллония" / "Мольде" – "Легия" / "Серкль Брюгге"
- "Целе" / "Пафос" – "Юргорден" / "Лугано"
- "Панатинаикос" / "Борац" – "Фиорентина" / "Рапид"
Жеребьевка матчей состоится 21 февраля. На ней сразу определят путь команд в финал турнира.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ
- Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Пафос - Омония. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 20.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Зеленский является легитимным президентом Украины, - ООН
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000