Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 21 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций-2024/25. Процедура начнется в 15:00 по киевскому времени.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли: "Челси", "Витория", "Фиорентина", "Рапид", "Юргорден", "Лугано", "Легия" и "Серкль".

По итогам стыковых матчей к ним присоединились "Гент", "Ягеллония", "Целе", "Панатинаикос", "Копенгаген", "Мольде", "Пафос" и "Борац".

Плей-офф имеет частично заранее определённую сетку, где пары на 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже установлены в зависимости от позиций команд на общем этапе. Команды, занявшие высокие места, встретятся с победителями стыков, которые определяются по результатам матчей команд, занявших низкие позиции.

Потенциальные пары 1/8 финала

"Реал Бетис" / "Копенгаген" – "Челси" / "Виктория"

"Ягеллония" / "Мольде" – "Легия" / "Серкль Брюгге"

"Целе" / "Пафос" – "Юргорден" / "Лугано"

"Панатинаикос" / "Борац" – "Фиорентина" / "Рапид"

Сами матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы - 10 и 17 апреля, полуфиналы - 1 и 8 мая. Финал турнира запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.