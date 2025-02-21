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Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций
Список участники и все что нужно знать
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 21 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций-2024/25. Процедура начнется в 15:00 по киевскому времени.
По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли: "Челси", "Витория", "Фиорентина", "Рапид", "Юргорден", "Лугано", "Легия" и "Серкль".
По итогам стыковых матчей к ним присоединились "Гент", "Ягеллония", "Целе", "Панатинаикос", "Копенгаген", "Мольде", "Пафос" и "Борац".
Плей-офф имеет частично заранее определённую сетку, где пары на 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже установлены в зависимости от позиций команд на общем этапе. Команды, занявшие высокие места, встретятся с победителями стыков, которые определяются по результатам матчей команд, занявших низкие позиции.
Потенциальные пары 1/8 финала
- "Реал Бетис" / "Копенгаген" – "Челси" / "Виктория"
- "Ягеллония" / "Мольде" – "Легия" / "Серкль Брюгге"
- "Целе" / "Пафос" – "Юргорден" / "Лугано"
- "Панатинаикос" / "Борац" – "Фиорентина" / "Рапид"
Сами матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы - 10 и 17 апреля, полуфиналы - 1 и 8 мая. Финал турнира запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.
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