Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию

Сегодня, в пятницу 21 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций-2024/25. В процедуре примут участие 16 команд: 8 команд вышли напрямую, еще 8 - по итогам стыковых матчей.

Плей-офф имеет частично заранее определённую сетку, где пары на 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже установлены в зависимости от позиций команд на общем этапе. Команды, занявшие высокие места, встретятся с победителями стыков, которые определяются по результатам матчей команд, занявших низкие позиции.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта.

Начало жеребьевки – в 15:00 по Киеву. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1, а также на официальном сайте УЕФА.

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