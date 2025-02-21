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Поражение не помешало пройти дальше. Бетис - Гент 0:1 (3:0). Видео голов и обзор матча

Лига конференций
Обновлено

Один из игроков пропустит следующую встречу

Поражение не помешало пройти дальше. Бетис - Гент 0:1 (3:0). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" минимально уступил дома "Генту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный гол в игре забил Арчи Браун через 5 минут после удаления Витора Роке.

Общий счет в противостоянии - 3:1 в пользу "Бетиса".

Лига конференций. Стыковой раунд плей-офф

Ответный матч (результат первого поединка 3:0)

"Бенито Уильямарин" (Севилья)

"Бетис" – "Гент" 0:1

Гол: А. Браун 87

Удаление: Роке 82 (прямая красная)

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