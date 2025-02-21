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Поражение не помешало пройти дальше. Бетис - Гент 0:1 (3:0). Видео голов и обзор матча
Один из игроков пропустит следующую встречу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" минимально уступил дома "Генту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Единственный гол в игре забил Арчи Браун через 5 минут после удаления Витора Роке.
Общий счет в противостоянии - 3:1 в пользу "Бетиса".
Лига конференций. Стыковой раунд плей-офф
Ответный матч (результат первого поединка 3:0)
"Бенито Уильямарин" (Севилья)
"Бетис" – "Гент" 0:1
Гол: А. Браун 87
Удаление: Роке 82 (прямая красная)
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