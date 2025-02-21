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Решающий гол экс-легионера Шахтера. Панатинаикос – Викингур 2:0 (1:2). Видео голов и обзор матча

Лига конференций
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Дожали в концовке

Решающий гол экс-легионера Шахтера. Панатинаикос – Викингур 2:0 (1:2). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Панатинаикос" с трудом прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

В ответном матче раунда плей-офф греческий клуб обыграл исландский "Викингур" со счетом 2:0.

Благодаря голу бывшего вингера "Шахтера" Тете на 90+4-й минуте "Панатинаикос" избежал дополнительного времени.

Лига конференций. Стыковой раунд. Ответный матч.

Стадион: "Олимпийский Стадион" (Афины)

"Панатинаикос" – "Викингур" 2:0 (3:2 - общий счет)

Голы: Младенович 70, Тете 90+4

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