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С кем сыграет Челси Мудрика? Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Матчи состоятся 6 и 13 марта
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 21 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций-2024/25. Участие в ней приняли 16 клубов: 8 команд, которые попали напрямую и победители стыковых матчей 1/16 финала.
На церемонии были определены пары команд для матчей 1/8 финала турнира, а также составлена сетка плей-офф до финала. В том числе, своего соперника узнал лондонский "Челси", за который выступает Михаил Мудрик.
Пары 1/8 финала Лиги конференций
1. "Бетис" - "Витория" Гимарайнш
2. "Ягеллония" - "Серкль" Брюгге
3. "Целе" - "Лугано"
4. "Панатинаикос" - "Фиорентина"
5. "Копенгаген" - "Челси"
6. "Мольде" - "Легия" Варшава
7. "Пафос" - "Юргорден"
8. "Борац" - "Рапид" Вена
В четвертьфиналах между собой встретятся победители пар 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, соответственно в полуфинале между собой сыграют победители пар 1/2 против 3/4, и 5/6 против 7/8.
The road to Wrocław is set ????#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/PzwIi42MvI— UEFA Conference League (@Conf_League) February 21, 2025
Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта.
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