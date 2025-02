С кем сыграет Челси Мудрика? Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 21 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций-2024/25. Участие в ней приняли 16 клубов: 8 команд, которые попали напрямую и победители стыковых матчей 1/16 финала.

На церемонии были определены пары команд для матчей 1/8 финала турнира, а также составлена сетка плей-офф до финала. В том числе, своего соперника узнал лондонский "Челси", за который выступает Михаил Мудрик.

Пары 1/8 финала Лиги конференций

1. "Бетис" - "Витория" Гимарайнш

2. "Ягеллония" - "Серкль" Брюгге

3. "Целе" - "Лугано"

4. "Панатинаикос" - "Фиорентина"

5. "Копенгаген" - "Челси"

6. "Мольде" - "Легия" Варшава

7. "Пафос" - "Юргорден"

8. "Борац" - "Рапид" Вена

В четвертьфиналах между собой встретятся победители пар 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, соответственно в полуфинале между собой сыграют победители пар 1/2 против 3/4, и 5/6 против 7/8.

