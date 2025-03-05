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Панатинаикос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Панатинаикос - Фиорентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2024 ⋊ ЛК на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги конференции "Панатинаикос" примет у себя дома "Фиорентину". Основной этап "фиалки" завершили на третьем месте в турнирной таблице, в то время как греческий коллектив с трудом преодолел раунд стыковых игр, обыграв исландский "Викингур" (2:1 по сумме двух поединков).
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"Панатинаикос" и "Фиорентина" сыграют 6 марта, 2025-го года, в 19:45 по киевскому времени. Онлайн прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на канале Megogo 6.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в
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