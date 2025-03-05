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Молде – Легия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Молде – Легия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский "Молде" сыграет в родных стенах с варшавской "Легией" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе "Акер".
Поединок состоится в четверг, 6 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.
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Трансляция матча Молде – ЛегияСмотреть трансляцию
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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