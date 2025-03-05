Молде – Легия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Норвежский "Молде" сыграет в родных стенах с варшавской "Легией" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе "Акер".

Поединок состоится в четверг, 6 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Молде – Легия Смотреть трансляцию

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