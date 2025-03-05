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Молде – Легия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Молде – Легия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Молде – Легия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Норвежский "Молде" сыграет в родных стенах с варшавской "Легией" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе "Акер".

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Поединок состоится в четверг, 6 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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