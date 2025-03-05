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Целе – Лугано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Целе – Лугано: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Целе" будет принимать на своем поле "Лугано" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. На прошлой стадии хозяева выбили "АПОЭЛ", тогда как "Лугано" вышел в плей-офф напрямую.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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