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Ягеллония - Серкль Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ягеллония - Серкль Брюгге: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ягеллония" будет принимать на своем поле "Серкль Брюгге" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. На прошлой стадии хозяева выбили "Бачку-Топола", тогда как "Серкль Брюгге" вышел в плей-офф напрямую.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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