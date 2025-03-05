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Борац Баня-Лука — Рапид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Борац Баня-Лука — Рапид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Борац Баня-Лука — Рапид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Это противостояние, пожалуй, можно назвать одним из самых неожиданных на этом этапе Лиги конференций. Команда из Боснии и Герцеговины будет противостоять венскому "Рапиду", который напрямую вышел в стадию 1/8 финала этого турнира.

Посмотрим, сможет ли "Борац Баня-Лука" удивить поклонников европейского футбола в следующем матче.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

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Трансляція матчу "Борац Баня-Лука" — "Рапід"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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