Борац Баня-Лука — Рапид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Это противостояние, пожалуй, можно назвать одним из самых неожиданных на этом этапе Лиги конференций. Команда из Боснии и Герцеговины будет противостоять венскому "Рапиду", который напрямую вышел в стадию 1/8 финала этого турнира.

Посмотрим, сможет ли "Борац Баня-Лука" удивить поклонников европейского футбола в следующем матче.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Борац Баня-Лука" — "Рапід" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.