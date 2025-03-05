Ягеллония - Серкль Брюгге. Анонс и прогноз матча ЛК на 06.03.2025

Лига конференций. 1/8. Первый матч

6 марта. 22:00. Белосток. Стадион: Городской (Miejski)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Трансляция: MEGOGO-Футбол-8

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В 1/8 финала Лиги конференций встретятся "Ягеллония" и "Серкль", разыграя в Польше первый матч. Обе команды провели неплохой основной этап и должны будут определиться, кто достоин выхода в следующий этап плей-офф.

Новости "Ягеллонии"

Коллектив уверенно идет к попаданию в еврокубки на следующий сезон. В чемпионате Польши в настоящее время входят в тройку претендентов на чемпионство. "Ягеллония" единолично занимает третье место, имея в активе отрыв от четвертого места в 6 баллов. Отставание от двух других лидеров турнира составляет всего 1 и 2 балла. Клуб больше всех забил голов – 44. Однако и, к сожалению, пропускает немало: 29 пропущенных мячей. Возможно, именно из-за разницы мячей "Ягеллония" уступает второму и первому месту чемпионата Польши.

В Лиге конференций боролись за ТОП-8, однако текущий соперник в плей-офф "Серкль" забрал последнюю прямую путевку в 1/8, заняв 8 позицию. "Ягеллония" набрала одинаковое количество очков с бельгийцами, однако заняла 9 место. Коллективу не хватило буквально 2-3 голов до ТОП-8: худшая разница мячей – и команда в стыковых поединках. 1/16-ю прошли уверенно: одолели "Бачку-Тополу" с общим счетом 6:2.

Новости "Серкля"

В отличие от польского соперника "Серкль" имеет не самые лучшие показатели в чемпионате. Клуб находится вдали от лидеров чемпионата и мест для попадания в квалификационные раунды еврокубков. Более того, коллектив слишком близок к вылету из лиги. 12-е место заставляет команду нервничать, потому что 13-е место, означающее раунды на выбывание, находится всего на расстоянии одного балла. Достаточно большое количество поражений не вызывает доверия у болельщиков, что клуб контролирует ситуацию.

В Лиге конференций "Серклю" удалось добиться места в "большой восьмерке" в основном этапе и таким образом гарантировать себе участие в 1/8 финала евротурнира. Бельгийский клуб делил место сразу с тремя командами, одной из которых была и "Ягеллония". Набрав одинаковое количество баллов, "Серкль" отметился лучшей результативностью среди других претендентов и "вырвал" себе место в плей-офф Лиги конференций, позволив другим коллективам посоревноваться за этот шанс в стыковых поединках.

Цифры и факты

"Ягеллония" не проигрывает в последних 5 матчах

"Серкль" последние 3 поединка сыграл в ничью

Кадровая ситуация

Бельгийский клуб имеет в лазарете нападающего Уаттара и защитника Гомиса. "Ягеллония" подходит к поединку без кадровых потерь.

Ориентировочные составы команд:

"Ягеллония", 4-2-3-1: Абрамович – Войтушек, Скшипчак, Эбосс, Поляк – Романчук, Кубицкий – Вильяр, Имас, Пьетушевский – Пулулу

"Серкль", 3-4-1-2: Деланге – Перрен, Равич, Диаките – Манье, Фрэнсис, ван дер Брюгген, Нунес – Агьекум – Минда, Сомерс

Прогноз на поединок

В отличие от бельгийского оппонента "Ягеллония" в чемпионате имеет несколько гораздо лучшую ситуацию. "Серкль", несмотря на значимость еврокубкового турнира, должен помнить о борьбе за сохранение места в чемпионате Бельгии на следующий сезон, что так же немало важно клубу. "Ягеллония" вероятно захочет доказать, что должны были быть в ТОП-8 вместо бельгийцев и выбить их из турнира, вернув "должок". Прогнозируемый результат – победа польского клуба (2.00).