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Ягеллония - Серкль Брюгге. Анонс и прогноз матча ЛК на 06.03.2025
Ягеллония - Серкль Брюгге: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ Лига конференций 2025 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций. 1/8. Первый матч
6 марта. 22:00. Белосток. Стадион: Городской (Miejski)
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Трансляция: MEGOGO-Футбол-8
В 1/8 финала Лиги конференций встретятся "Ягеллония" и "Серкль", разыграя в Польше первый матч. Обе команды провели неплохой основной этап и должны будут определиться, кто достоин выхода в следующий этап плей-офф.
Новости "Ягеллонии"
Коллектив уверенно идет к попаданию в еврокубки на следующий сезон. В чемпионате Польши в настоящее время входят в тройку претендентов на чемпионство. "Ягеллония" единолично занимает третье место, имея в активе отрыв от четвертого места в 6 баллов. Отставание от двух других лидеров турнира составляет всего 1 и 2 балла. Клуб больше всех забил голов – 44. Однако и, к сожалению, пропускает немало: 29 пропущенных мячей. Возможно, именно из-за разницы мячей "Ягеллония" уступает второму и первому месту чемпионата Польши.
В Лиге конференций боролись за ТОП-8, однако текущий соперник в плей-офф "Серкль" забрал последнюю прямую путевку в 1/8, заняв 8 позицию. "Ягеллония" набрала одинаковое количество очков с бельгийцами, однако заняла 9 место. Коллективу не хватило буквально 2-3 голов до ТОП-8: худшая разница мячей – и команда в стыковых поединках. 1/16-ю прошли уверенно: одолели "Бачку-Тополу" с общим счетом 6:2.
Новости "Серкля"
В отличие от польского соперника "Серкль" имеет не самые лучшие показатели в чемпионате. Клуб находится вдали от лидеров чемпионата и мест для попадания в квалификационные раунды еврокубков. Более того, коллектив слишком близок к вылету из лиги. 12-е место заставляет команду нервничать, потому что 13-е место, означающее раунды на выбывание, находится всего на расстоянии одного балла. Достаточно большое количество поражений не вызывает доверия у болельщиков, что клуб контролирует ситуацию.
В Лиге конференций "Серклю" удалось добиться места в "большой восьмерке" в основном этапе и таким образом гарантировать себе участие в 1/8 финала евротурнира. Бельгийский клуб делил место сразу с тремя командами, одной из которых была и "Ягеллония". Набрав одинаковое количество баллов, "Серкль" отметился лучшей результативностью среди других претендентов и "вырвал" себе место в плей-офф Лиги конференций, позволив другим коллективам посоревноваться за этот шанс в стыковых поединках.
Цифры и факты
- "Ягеллония" не проигрывает в последних 5 матчах
- "Серкль" последние 3 поединка сыграл в ничью
Кадровая ситуация
Бельгийский клуб имеет в лазарете нападающего Уаттара и защитника Гомиса. "Ягеллония" подходит к поединку без кадровых потерь.
Ориентировочные составы команд:
"Ягеллония", 4-2-3-1: Абрамович – Войтушек, Скшипчак, Эбосс, Поляк – Романчук, Кубицкий – Вильяр, Имас, Пьетушевский – Пулулу
"Серкль", 3-4-1-2: Деланге – Перрен, Равич, Диаките – Манье, Фрэнсис, ван дер Брюгген, Нунес – Агьекум – Минда, Сомерс
Прогноз на поединок
В отличие от бельгийского оппонента "Ягеллония" в чемпионате имеет несколько гораздо лучшую ситуацию. "Серкль", несмотря на значимость еврокубкового турнира, должен помнить о борьбе за сохранение места в чемпионате Бельгии на следующий сезон, что так же немало важно клубу. "Ягеллония" вероятно захочет доказать, что должны были быть в ТОП-8 вместо бельгийцев и выбить их из турнира, вернув "должок". Прогнозируемый результат – победа польского клуба (2.00).
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