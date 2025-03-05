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Копенгаген – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Якоб Неструп будет делать ставку именно на первый матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Конечно, жеребьевка для "Копенгагена" получилась крайне неудобной. В предыдущем раунде им нужно было пройти крепкий "Хайденхайм", а теперь такая же задача, только против "Челси".
Если когда и добывать результат против такого соперника, то только в родных стенах. Поэтому именно на первый матч будет делаться основная ставка. Получится ли у датчан сделать сюрприз лондонцам?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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