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Копенгаген – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Якоб Неструп будет делать ставку именно на первый матч

Копенгаген – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

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Конечно, жеребьевка для "Копенгагена" получилась крайне неудобной. В предыдущем раунде им нужно было пройти крепкий "Хайденхайм", а теперь такая же задача, только против "Челси".

Если когда и добывать результат против такого соперника, то только в родных стенах. Поэтому именно на первый матч будет делаться основная ставка. Получится ли у датчан сделать сюрприз лондонцам?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

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Трансляция матча "Копенгаген" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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