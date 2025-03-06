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Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Неужели команда Марески выходит из кризиса?
Getty Images / Global Images Ukraine
Победа на прошлой неделе над последней командой АПЛ от "Челси" заставила некоторых экспертов уже говорить о том, что "синие" вышли из кризиса. Здесь спешить точно не стоит. Слишком много игровых проблем у них было в последние месяцы.
От этого и матч против "Копенгагена" интригует еще больше, ведь трудно сказать в каком составе и в какой форме к нему подойдут лондонцы.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта.
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Лига Конференций. 1/8 финала. Первый матч
6 марта. 19:45. Копенгаген. "Паркен"
Главный судья: Гиорги Кабаков (Болгария)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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