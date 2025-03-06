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Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Неужели команда Марески выходит из кризиса?

Копенгаген – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Победа на прошлой неделе над последней командой АПЛ от "Челси" заставила некоторых экспертов уже говорить о том, что "синие" вышли из кризиса. Здесь спешить точно не стоит. Слишком много игровых проблем у них было в последние месяцы.

От этого и матч против "Копенгагена" интригует еще больше, ведь трудно сказать в каком составе и в какой форме к нему подойдут лондонцы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта.

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Лига Конференций. 1/8 финала. Первый матч

6 марта. 19:45. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Гиорги Кабаков (Болгария)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Копенгаген" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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