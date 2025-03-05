Бетис – Витория Гимарайнш. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Один из лидеров основного этапа "Витория" отправляется в гости к "Бетису", который добрался до текущей стадии благодаря победе над "Генту" в стыковых играх.

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Первый поединок 1/8 финала Лиги конференции начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бетіс - Віторія Гімарайнш Смотреть трансляцию