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Бетис – Витория Гимарайнш. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис – Витория Гимарайнш. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров основного этапа "Витория" отправляется в гости к "Бетису", который добрался до текущей стадии благодаря победе над "Генту" в стыковых играх.
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Первый поединок 1/8 финала Лиги конференции начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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