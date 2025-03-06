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Пафос – Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Матч состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени

Пафос – Юргорден. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Встречаются последние представители Кипра и Швеции.

"Пафос" в стыковых матчах выбил кипрскую "Омонию" и прошёл далее. "Юргорден" же обеспечил себе прямое попадание, заняв 5-е место на Этапе Лиги. Теперь они встретятся друг с другом.

"Омония" - лидер чемпионата Кипра и опережает второе место на 3 балла. "Юргорден" же вылетел из розыгрыша Кубка Швеции и ближайшие 2 недели сыграет только в еврокубках.

Разные команды, но одна цель – пройти далее. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.

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Трансляция Пафос - Юргорден
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[1.78 3.80 4.70]

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4.70
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Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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