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Ягеллония - Серкль Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Ягеллония - Серкль Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Ягеллония - Серкль Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ягеллония" будет принимать на своем поле "Серкль Брюгге" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. На прошлой стадии хозяева выбили "Бачку-Топола", тогда как "Серкль Брюгге" вышел в плей-офф напрямую.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.

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Трансляція матчу Ягеллонія – Серкль Брюгге
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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