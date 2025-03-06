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Целе - Лугано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Целе - Лугано: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Целе - Лугано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Целе" будет принимать на своем поле "Лугано" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. На прошлой стадии хозяева выбили "АПОЭЛ", тогда как "Лугано" вышел в плей-офф напрямую.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

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Трансляція матчу Целе – Лугано
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Лугано (Швейцария) Лига конференций ФК Целе смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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