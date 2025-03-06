Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Целе - Лугано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Целе - Лугано: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Целе" будет принимать на своем поле "Лугано" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. На прошлой стадии хозяева выбили "АПОЭЛ", тогда как "Лугано" вышел в плей-офф напрямую.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче ЛЧ против Барселоны
- Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром
- Копенгаген – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 06.03.2025
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО