Мареска - о Лиге конференций: Эти матчи такие же важные, как и в АПЛ

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска посетил пресс-конференцию перед матчем против "Копенгагена" в 1/8 финала Лиги конференции.

"Мы понимаем, что нам предстоит сыграть с великолепной командой, которая хорошо показывает себя как в чемпионате, так и в Лиге Конференций. Великолепная команда, которой руководит замечательный тренер. Будет интересно с ними сыграть".

"С этого момента каждый поединок в Лиге Конференций будет столь же важным, как игры в АПЛ. Мы будем идти от матча к матчу и постараемся выиграть каждый из них", — добавил итальянский специалист.