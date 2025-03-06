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Мареска - о Лиге конференций: Эти матчи такие же важные, как и в АПЛ

Лига конференций

Наставник "синих" подчеркивает важность еврокубкового турнира

Мареска - о Лиге конференций: Эти матчи такие же важные, как и в АПЛ

Фото - Сайт Челсі - www.chelseafc.com

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска посетил пресс-конференцию перед матчем против "Копенгагена" в 1/8 финала Лиги конференции.

"Мы понимаем, что нам предстоит сыграть с великолепной командой, которая хорошо показывает себя как в чемпионате, так и в Лиге Конференций. Великолепная команда, которой руководит замечательный тренер. Будет интересно с ними сыграть".

"С этого момента каждый поединок в Лиге Конференций будет столь же важным, как игры в АПЛ. Мы будем идти от матча к матчу и постараемся выиграть каждый из них", — добавил итальянский специалист.

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Добавим, что первая игра между "Копенгагеном" и "Челси" состоится в четверг, 6-го марта. Начало матча в 19:45.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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