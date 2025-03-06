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Молде – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Молде – Легия. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Молде – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Польская "Легия" сыграет на выезде против норвежского "Молде" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций.

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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/8 финала, первый матч
06.03.2025
Молде, "Акер"
"Молде" 19:45 "Легия"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9

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Трансляция матча Молде – Легия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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