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Молде – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Молде – Легия. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Польская "Легия" сыграет на выезде против норвежского "Молде" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций.
Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/8 финала, первый матч
06.03.2025
Молде, "Акер"
"Молде" 19:45 "Легия"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9
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