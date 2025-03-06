Молде – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Польская "Легия" сыграет на выезде против норвежского "Молде" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций.

Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.

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Лига конференций-2024/25. 1/8 финала, первый матч

06.03.2025

Молде, "Акер"

"Молде" 19:45 "Легия"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9