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Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Бетис - Витория Гимарайнш: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Одна из лучших команд этапа лиги в Лиге конференций "Витория" отправляется в гости к "Бетису", который добрался до этой стадии благодаря победе над "Гентом" с общим счетом 3:1 на этапе стыковых матчей в стыковых играх.

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Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч
6 марта. 19:45. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" — "Витория Гимарайнш"
Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Трансляція матчу "Бетіс" - "Віторія Гімарайнш"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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