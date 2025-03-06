Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис - Витория Гимарайнш: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из лучших команд этапа лиги в Лиге конференций "Витория" отправляется в гости к "Бетису", который добрался до этой стадии благодаря победе над "Гентом" с общим счетом 3:1 на этапе стыковых матчей в стыковых играх.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч
6 марта. 19:45. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" — "Витория Гимарайнш"
Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу "Бетіс" - "Віторія Гімарайнш"Смотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ещё не всё решено. ПСЖ – Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
- Мастерство Трубина не помогло. Бенфика – Барселона 0:1. Видеообзор матча
- Вратарь Ливерпуля установил личный рекорд в матче Лиги Чемпионов
- Бетис - Витория Гимарайнш. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.03.2025
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000