Борац Баня-Лука — Рапид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Это противостояние, пожалуй, можно назвать одним из самых неожиданных на этом этапе Лиги конференций. Команда из Боснии и Герцеговины будет противостоять венскому "Рапиду", который напрямую вышел в стадию 1/8 финала этого турнира.

Посмотрим, сможет ли "Борац Баня-Лука" удивить поклонников европейского футбола в следующем матче.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч

6 марта. 22:00. Баня-Лука. "Городской стадион"

"Борац Баня-Лука" — "Рапид"

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6