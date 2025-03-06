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Борац Баня-Лука — Рапид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Борац Баня-Лука — Рапид: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Борац Баня-Лука — Рапид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Это противостояние, пожалуй, можно назвать одним из самых неожиданных на этом этапе Лиги конференций. Команда из Боснии и Герцеговины будет противостоять венскому "Рапиду", который напрямую вышел в стадию 1/8 финала этого турнира.

Посмотрим, сможет ли "Борац Баня-Лука" удивить поклонников европейского футбола в следующем матче.

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Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч
6 марта. 22:00. Баня-Лука. "Городской стадион"
"Борац Баня-Лука" — "Рапид"
Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча
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Трансляція матчу "Борац Баня-Лука" — "Рапід"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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