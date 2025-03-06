Панатинаикос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В первом матче 1/8 финала Лиги конференции "Панатинаикос" примет у себя дома "Фиорентину". Основной этап "фиалки" завершили на третьем месте в турнирной таблице, в то время как греческий коллектив с трудом преодолел раунд стыковых игр, обыграв исландский "Викингур" (2:1 по сумме двух поединков).

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"Панатинаикос" и "Фиорентина" сыграют 6 марта, 2025-го года, в 19:45 по киевскому времени. Онлайн прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на канале Megogo 6.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Панатінаїкос - Фіорентина Смотреть трансляцию

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