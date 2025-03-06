  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Панатинаикос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Панатинаикос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Панатинаикос - Фиорентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2024 ⋊ ЛК на UA-Футбол

Панатинаикос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги конференции "Панатинаикос" примет у себя дома "Фиорентину". Основной этап "фиалки" завершили на третьем месте в турнирной таблице, в то время как греческий коллектив с трудом преодолел раунд стыковых игр, обыграв исландский "Викингур" (2:1 по сумме двух поединков).

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Панатинаикос" и "Фиорентина" сыграют 6 марта, 2025-го года, в 19:45 по киевскому времени. Онлайн прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на канале Megogo 6.

Favbet
3.10
3.30
2.40
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Панатінаїкос - Фіорентина
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Борац Баня-Лука — Рапид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Молде – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Панатинаикос (Афины) Фиорентина (Флоренция) Лига конференций смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости