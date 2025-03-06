Пафос – Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Встречаются последние представители Кипра и Швеции.

"Пафос" в стыковых матчах выбил кипрскую "Омонию" и прошёл далее. "Юргорден" же обеспечил себе прямое попадание, заняв 5-е место на Этапе Лиги. Теперь они встретятся друг с другом.

"Омония" - лидер чемпионата Кипра и опережает второе место на 3 балла. "Юргорден" же вылетел из розыгрыша Кубка Швеции и ближайшие 2 недели сыграет только в еврокубках.

Разные команды, но одна цель – пройти далее. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Конференций, 1/8 финала

6 марта, 22:00. "Стелиос Кириякидес" (Пафос)

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 9

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