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Пафос – Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются последние представители Кипра и Швеции.
"Пафос" в стыковых матчах выбил кипрскую "Омонию" и прошёл далее. "Юргорден" же обеспечил себе прямое попадание, заняв 5-е место на Этапе Лиги. Теперь они встретятся друг с другом.
"Омония" - лидер чемпионата Кипра и опережает второе место на 3 балла. "Юргорден" же вылетел из розыгрыша Кубка Швеции и ближайшие 2 недели сыграет только в еврокубках.
Разные команды, но одна цель – пройти далее. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 9.
Лига Конференций, 1/8 финала
6 марта, 22:00. "Стелиос Кириякидес" (Пафос)
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 9
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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