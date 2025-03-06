ЛК. Бетис - Витория Гимарайнш 2:2. Тяжело севильцам пока даются еврокубки

Лига конференций. 1/8 финала (первый матч)

6 марта. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

"Бетис" - "Витория Гимарайнш" 2:2



Голы: Бакамбу 48, Иско 75 - Мендеш 51, Оливейра 81

"Бетис": Вьетес - Руибаль, Бартра, Натан, Перро - Альтимира, Джонни (Флорес 77), Иско - Антони, Родригес (Эззальзули 78), Бакамбу (Чими 79)



"Витория Гимарайнш": Варела — Эверттон (Мага 66), Боревкович, Вильянуева, Мендеш (Саму 66) — Силва, Гандель, Мендеш - Эмбалу (Арканжу 77), Сантос, Оливейра (Диеу 88)

Предупреждения: Рубиаль 54, Антони 80, Иско 86, Чими 90+6

Как и ожидалось, Пеллегрини провел небольшую ротацию состава после победного матча с "Реалом" в чемпионате Испании.

В частности, в основе "Бетиса" вышел резервный голкипер, а в линии защиты не заменен был только Бартра. Также из-за повреждений пропустили игру Кардосо и Эрнандес.

С самого начала встречи стало понятно, что просто хозяевам не будет. Анализ соперника наставник "Витории" провел очень качественный.

Неплохие шансы в первом тайме создали обе команды. В частности, Варела совершил классный сейв после удара Бакамбу, а Эверттон умудрился с близкого расстояния ударить мимо отыгранного из эпизода вратаря "огурцов". Лучше с реализацией стало уже после перерыва.

Иско прокинул ювелирный пас на Родригеса, тот прострелил в штрафную, защитник мяч выбил, но экс-хавбек "Реала" тут же его головой подхватил, а дальше Бакамбу затолкал снаряд в ворота.





Впрочем, радовался "Бетис" недолго. Через три минуты дальним ударом сравнял счет Мендеш. Создалось впечатление, что в этой атаке "Гимарайнша" мяч вышел в аут, но гол арбитр все-таки засчитал.

С середины второго тайма хозяева серьезно включились в игру. Дубль мог оформлять Бакамбу, но сперва пяткой он попал в штангу, а затем на рефлексе отбил удар на добивании Варела.

Дожал португальцев "Бетис" на 75-й минуте. Руибаль подключился к атаке на правом фланге, выкатил на Иско, и тот хладнокровно отправил мяч в нижний левый угол.





Казалось, нет уже никаких предпосылок, чтобы "Витория" вновь забила, но не тут было. Мендеш забросил на Оливейру в штрафную севильцев, тот качнул Натана и переиграл Вьетеса точным ударом.





Неприятный эпизод случился на последних минутах. Чими коленом влетел коленом в голову Вареле - несколько минут киперу "Гимарайнша" оказывали медицинскую помощь.

Как видим, решить все вопросы уже в первом поединке "Бетису" в этот раз не удалось, в отличие от предыдущей стадии.