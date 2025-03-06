ЛК. Копенгаген – Челси 1:2. Футбол мы увидели только во втором тайме

Наверное, главный тренер "Челси" Энцо Мареска все же лукавил, когда говорил накануне матча, что "синие" воспринимают матчи в Лиге Конференций и Премьер-лиге одинаково приоритетно. Трудно представить, чтобы итальянец выпустил на матч АПЛ вот такой стартовый состав. Да, в нем есть место для Палмера и Кайседо, однако там оказываются Дьюсбери-Холл, Тайрик Джордж и Шумайра Меука. Это далеко не оптимальный отбор исполнителей, от чего оценить выступление "Челси" в этом матче очень сложно.

Что касается Якуба Неструпа, то от него больших сюрпризов в стартовом составе не было, "Копенгаген" был готов к тяжелому матчу и был достаточно острым, чтобы наказывать за ошибки. Вот только первый тайм получился настолько пресным и неинтересным, что вспоминать о нем не очень и хочется.

Это были слабые попытки от "Челси" сыграть в фирменном стиле, вот только когда в атаке совсем другой подбор исполнителей, ну кроме Палмера, то это не может работать так, как надо. Бездумный контроль мяча без активного движения вперед, вот таким получился первый тайм от лондонцев. Вспоминается лишь один удар от того же Палмера с дистанции, но мимо ворот. Что касается хозяев поля, то они выглядели даже острее в своих редких попытках выйти на чужую половину поля и провести атаки, но также без особых успехов.

Только во втором тайме мы увидели какие-то проявления того, что команды не спят, а в футбол играют все-таки. На старте "синим" удалось открыть счет без особых стараний. Кукурелья по флангу прошел вперед и прострелил в центр, где набегал Рис Джеймс. Капитан "синих" без раздумий пробил низом с дальней дистанции в нижний угол, а Рамай не был готов к такому, поэтому 0:1. Хотя этот гол выглядел действительно как случайность, а не наработанная справедливость.

Вскоре после этого Ашури нашел идеальной передачей в штрафной площадке Клаессона, которого явно потеряли защитники "Челси" и тот пробил в дальнюю штангу, после чего Санчес забрал круглого в руки. Повезло гостям, откровенно повезло. Но в целом футбол стал интереснее. Все, как и в первом тайме, в том плане, что лондонцы атакуют больше, "Копенгаген" все же рассчитывает на контратаки, но теперь у обеих команд стало что-то получаться.

На 66-й минуте Гочолейшвили на фланге завозился с мячом и Нкунку вместе с Кукурельей его обокрали, далее передача в штрафную площадь на Джорджа, тот под удар Эньо Фернандесу, в аргентинец уже исполнил красивый удар в дальний угол ворот. 0:2. И как будто не было этого первого катастрофического тайма. На вторую половину вышли взрослые дяди и все решили.

Однако хозяева не собирались опускать руки после двух пропущенных голов. Сократить отставание в счете помог стандарт. Передача со штрафного, а именно с левого фланга пошла точно на Габриэла, который головой отправил мяч в сетку ворот Санчеса. 1:2 и стоит отметить, что датчане заслужили этот забитый гол, поэтому это выглядело логично.

До конца игры хозяева попытались все же сравнять счет, но особой остроты так и не создали. Это поражение для "Копенгагена" в первом матче, минимальное поражение, которое оставляет им шансы на борьбу в ответном матче, но этих шансов на так много, ведь второй матч уже будет на "Стэмфорд Бридж".

Лига Конференций. 1/8 финала, первый матч

Стадион: "Паркен" (Копенгаген)

Главный судья: Гиорги Кабаков (Болгария)

"Копенгаген" — "Челси" 1:2

Голы: Габриэл (80) — Джеймс (47), Фернандес (66)

"Копенгаген": Рамай — Дикс (Гарананга, 79), Габриэл, Хацидиакос, Мелинг (Лопес, 70) — Гочолейшвили, Клем, Фрогольдт, Ашури (Роберт, 65) — Клаэссон (Маттссон, 66) — Шайха

"Челси": Санчес — Чалоба, Бадиашиль (Колвилл, 46), Адарабиойо, Гюсто (Кукурелья, 25) — Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46) — Джордж, Палмер (Санчо, 72), Дьюсбери-Голл — Меука (Нкунку, 46)

Предупреждения: Дикс (77), Шайха (87), Лопес (90), Хацидиакос (90) — Джеймс (87)