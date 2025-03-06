ЛК. Панатинаикос - Фиорентина 3:2. Футбол "без центра поля" в Афинах

Несколько прошедших дней подарили нам крутые матчи в Лиге Чемпионов, но, к сожалению, в большинстве из восьми пар ЛЧ интрига или не доживет до ответного матча, или находится при смерти... Поэтому отдуваться за драматичность в еврокубках на этой стадии турниров должны Лига Европы и Лига Конференций.

Убедиться в правильности этой гипотезы можно благодаря поединку между греческим "Панатинаикосом" и итальянской "Фиорентиной". "Фиалки" перед игрой считались фаворитами в паре, ведь уже два сезона подряд они доходят до финала ЛК, хотя и непременно уступают в решающем матче. Конечно, итальянский коллектив будет не против повторить это достижение в третий раз, а желательно и превзойти его.

Однако защитить прошлогодний финал "Фиорентине" будет не так просто. Это четко показал первый матч между этими двумя клубами в Афинах. Мы в своем прогнозе к этой игре прогнозировали активный футбол на встречных курсах, но даже не ожидали, что матч получиться настолько результативным.

Оправдывать ожидания это противостояние начало уже на пятой минуте, когда хозяева вышли вперед усилиями Кароля Свидерского, который точно пробил после тонкой передачи от Неманья Максимовича.

Казалось, что такое начало должно освежить итальянцев, но нет, уже через 15 минут "зеленые" удвоили свое преимущество: Террачано не слишком уверенно справился с простым ударом Джуричича, чем мгновенно воспользовался Максимович, быстрее всех сыграв на добивании.

На удивление, "Фиорентина" смогла очень быстро оправиться от такого нокдауна. Уже через три минуты после второго пропущенного они восстановили паритет на табло. Героем для гостей стал Робин Госенс, оформивший две голевые передачи. Сначала на Лукаса Бельтрана, а затем на Николо Фаджоли - "2:2".

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После такой эпической пятиминутки с тремя голами на две команды, игра немного успокоилась - оба коллектива взяли паузу, чтобы проанализировать то, что произошло на старте матча. Первыми это затишье прервали "фиалки". Именно гости были ближе к тому, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в счете, но сначала Комуццо попал в штангу, а позже гол Морено был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме мы снова увидели быстрый футбол без центра поля с обеих сторон. На этот раз смена ритма пошла на пользу грекам. Именно они опять вышли вперед после точного удара Тете с линии штрафной площади.

После третьего гола "Панатинаикос" хоть и не стал закрываться на своей половине поля, но начал ходить в атаку осторожнее, меньшими силами. Лучший шанс отыграться гости имели на 63 минуте, но Драговски выполнил фантастический сэйв после удара Раньери. Однако и "зеленые" периодически находили свои возможности. Например, на 83 минуте Джуричичи попал в штангу.

На этом игра плавно подошла к своему концу. "Фиорентина" не стала устраивать ярко выраженный финальный штурм, видимо, учитывая ответный матч в Италии, где все еще можно исправить при поддержке собственных фанатов. Учитывая, что "Фиорентина" все же имеет более высокий класс исполнителей, то этот план выглядит вполне рабочим.

Лига Конференций. 1/8 финала

06.03.2025. "Олимпийский стадион" (Афины)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Панатинаикос" - "Фиорентина" - 3:2

"Панатинаикос": Дронговский, Аран, Ингасон, Младенович, Котсирас (Вагианнидис 34'), Унахи, Сайопис, Максимович (Черин 76'), Тете, Свидерский (Йоаннидис 76'), Джуричич (Манчини 90+2').

"Фиорентина": Терраччано, Морено, Комуццо, Раньери, Додо, Фаджоли (Паризи 76'), Мандрагора, Ричардсон (Катальди 59'), Гозенс, Бельтран (Гудмундссон 76'), Кин.