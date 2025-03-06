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Интрига, интерес и пять голов в Лиге конференций. Мольде - Легия 3:2

Лига конференций
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Все решится через неделю

Интрига, интерес и пять голов в Лиге конференций. Мольде - Легия 3:2

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 1/8 финала Лиги конференций норвежский "Мольде" принимал польскую "Легию".

Интересно, что матч получился на редкость голевым.

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"Мольде" забил три гола уже в первом тайме, но поляки вернулись после перерыва и смогли забить дважды.

Итог – 3:2. Очень интересное противостояние, которое через неделю продолжится в Польше.

"Мольде" - "Легия" 3:2

Голы: Хестад (11), Эриксен (17), Гульбрандсен (43) – Ходина (64), Лукиньяш (67)

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Мольде Легия (Варшава)
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