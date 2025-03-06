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Интрига, интерес и пять голов в Лиге конференций. Мольде - Легия 3:2
Все решится через неделю
фото из свободных источников
В рамках 1/8 финала
Интересно, что матч получился на редкость голевым.
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"Мольде" забил три гола уже в первом тайме, но поляки вернулись после перерыва и смогли забить дважды.
Итог – 3:2. Очень интересное противостояние, которое через неделю продолжится в Польше.
"Мольде" - "Легия" 3:2
Голы: Хестад (11), Эриксен (17), Гульбрандсен (43) – Ходина (64), Лукиньяш (67)
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