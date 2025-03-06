ЛК. Ягеллония – Серкль Брюгге 3:0. Ответный матч – чисто для протокола

Матч начался активно. "Ягеллония" уже с первых минут решила подтверждать статус хозяев поля: насели на ворота бельгийцев и на 3-й минуте создали первый отличный момент, но не реализовали. Несмотря на неплохой старт, проблема догнала польскую команду уже на 10-й минуте: на ровном месте травмировался защитник Войтушек, которого пришлось заменить.

Показалось, что хозяев это пошатнуло. "Серкль" отвел игру от своих ворот и постепенно начал создавать свои моменты. Очнуться "Ягеллония" смогла уже через 10 минут и вернулась в привычный ритм. "Качели" команд сопровождались фолами. На 30-й минуте Абрамович совершил отличный сейв после стандарта гостей. А минутами позже свою команду спас Делань.

К концу первого тайма команды имели по желтой карточке, однако количество нарушений друг на друге это не демонстрировало. На 45-й минуте прекрасным шансом не воспользовалась "Ягеллония": игрокам не удалось затолкнуть мяч в почти пустые ворота.

Второй тайм поляки сразу начали с голевого шанса: Вильяр, оказавшись сам перед воротами, пробивал с лета, но попал в голкипера. Команды продолжали играть в интенсивном темпе, не ощущая центра поля. Достаточно жесткая игра принесла свои плоды: гости благодаря второй желтой карточке Фрэнсиса остались в меньшинстве на 59-й минуте матча.

"Ягеллония" будто учла ошибку бельгийцев и почти сразу заменила Флаха, который уже имел предупреждение. Хозяева воспользовались преимуществом и на 66-й минуте заработали пенальти. К точке подошел Пулулу и уверенно его реализовал.

На 73-й Аугусто отлично использовал ошибку защитников, сбежал к воротам соперника, но нанес слабый удар, с которым без проблем справился Абрамович. Через две минуты "Ягеллония" удвоила преимущество: Романчук пробил по воротам, попал в защитника, но мяч после рикошета влетел в противоположный угол голкипера.

Еще через три минуты Пулулу шедевральным ударом "ножницами" оформил дубль и забил третий гол команды в этой встрече. "Серклю" приходилось отбиваться и надеяться на счастливое стечение обстоятельств, чтобы хоть как-то перевернуть игру. В добавленные арбитром 5 минут команды ничего изменить больше не смогли. "Ягеллония" разгромно победила "Серкль" 3:0 и создала отличные шансы на проход дальше.

Лига конференций, 1/8, первый и матч

Стадион: Городской (Белосток)

Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

"Ягеллония" - "Серкль" 3:0

Голы: Пулулу (69, 78), Романчук (75)

"Ягеллония": 4-3-3, Абрамович – Войтушек (Стоинович, 11), Скшипчак, Эбосс, Моутинью – Имас, Флах (Романчук, 61), Кубицкий (Силва, 85) – Вильяр (Петушевский, 85), Пулулу, Чулул.

"Серкль": 3-4-2-1, Делань – Уткус, Перрен (Равич, 46), Диаките – Назинью (Манье, 68), Агекум (Уайлд, 76), Фрэнсис, Эфекель – Минда (Нунес, 68), Сомерс-Аугуст

Предупреждения: Флах (40), Вильяр (62) – Фрэнсис (24, 59)