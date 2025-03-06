Лига конференций
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ЛК. Целе – Лугано 1:0. Все решится в Швейцарии
1:0 – слишком скользкое преимущество для словенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, 1/8 финала, 1-й матч
Стадион: "Здежеле" (Целе)
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Целе – Лугано 1:0
Гол: Светлин (23)
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