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ЛК. Целе – Лугано 1:0. Все решится в Швейцарии

Лига конференций

1:0 – слишком скользкое преимущество для словенцев

ЛК. Целе – Лугано 1:0. Все решится в Швейцарии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, 1/8 финала, 1-й матч

Стадион: "Здежеле" (Целе)

Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)

Целе – Лугано 1:0

Гол: Светлин (23)

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