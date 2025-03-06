ЛК. Пафос – Юргорден 1:0. Ещё не все потеряно

В Лиге Конференций встретились последние представители Кипра и Швеции. Противоположные команды и ожидания от матча были такими же.

Обе команды в первом тайме атаковали. "Пафос" на первой минуте получил право на штрафной, который закончился пробитием мимо ворот. Говоря по тайму, команды нанесли примерно равное количество ударов в створ – 4:3.

Но голами тайм не запомнился. Команды ушли на перерыв.

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Второй тайм был более результативным. Снова команды начали практиковать удары в створ. Два из них оказались результативными. Для "Пафоса". Хозяева как раз усилились заменами игроков. Но одну пришлось сделать вынуждено – Голдар травмировался, но ушёл с поля на ногах.

На 65-й минуте футболисты "Пафоса" пошли в атаку. С фланга передали в штрафной. Защитники "Юргордена" запутались и пропустили гол нападающего Танковича. Для него это четвёртый гол в Лиге Конференций.

Спустя 2 минуты "Пафос" был близок ко второму голу. Снова кипрский клуб разогнал атаку, но в моменте игры защитник и вратарь "Юргордена" столкнулись между собой и оказались на газоне. "Пафос" воспользовался шансом и забил. Но судья решил проверить гол.

Фола не было, только "Пафос" оказался в положении "вне игры" и гол пришлось отменить.

Хозяева поля продолжали атаковать и временами включались гости. В конце тайма шведский коллектив пытался забить, но не удалось. Зато Даниэльсону удалось получить жёлтую карточку, из-за которой он пропустит ответный матч.

В Швеции ждёт совершенно другая игра.

Лига Конференций. 1/8 финала

Пафос – Юргорден 1:0

Гол: Танкович (65)

"Пафос": Ивушич – Сема (Коррея, 64), Гольдар (Шарлия, 64), Лукассен, Сильва (Пилеас, 86) – Бруно, Шуньяч, Пепе, Танкович (Оршич, 80) – Драгомир – Жайро (Андерсон, 64)

"Юргорден": Нильссон-Сефквист – Столь, Тенхо (Даниэльсон, 73), Я.Ларрсон, Косуги – Ослунд (Хаарала, 73), Шюллер (Свенссон, 73) – Жугель (Финнделль, 61), Гулликсен, Фаллениус (Приске, 83) – Нгуен

Предупреждения: Лукассен (85), Пилеас (90+2) – Даниэльсон (90+8)