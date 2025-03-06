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ЛК. Борац - Рапид 1:1. Австрийцы не удержали победу

Лига конференций
Обновлено

Рапид сыграл вничью с Борацем, но остается фаворитом противостояния

ЛК. Борац - Рапид 1:1. Австрийцы не удержали победу

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 1/8 финала Лиги конференций боснийский "Борац" принимал австрийский "Рапид".

Австрияки на правах фаворита выглядели лучше, но победу не удержали.

На 34-й минуте Бельо открыл счет, а после перерыва гол рапидовца Цветковича был отменен после просмотра ВАР и офсайда.

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Тем не менее, "Борац" в концовке поддавил и смог сравнять счет уже в компенсированное ко второму тайму время.

1:1. "Рапид", который выглядел лучше, упустил победу, но перед ответным матчем выглядит фаворитом.

"Борац" - "Рапид" 1:1

Голы: Вукович (90+2) - Бельо (34)

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