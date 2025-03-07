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Энцо Мареска прокомментировал победу Челси

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Энцо Мареска прокомментировал победу Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился мнение после победы над "Копенгагеном" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

"Очень важная победа по многим причинам. Во-первых, это выездной матч, во-вторых, это плей-офф, где нужно выигрывать. И еще важно из-за самой игры. Они нас удивили, потому что за последние три года с этим тренером они только дважды играли с пятью защитниками, поэтому мы этого не ожидали.

В первом тайме мы контролировали мяч, но не создавали моментов. В общем, мы заслужили победу, и хорошо, что все получили игровое время.

Гол, который мы пропустили, был несколько необязательным, мы могли этого избежать. Но это футбол, такое случается. Первая половина дуэли завершена, мы рады победе. Теперь есть еще 90 минут в Лондоне", - сказал Мареска.

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Он также высказался относительно предстоящего матча АПЛ против своей бывшей команды - "Лестера".

"Важнейшим сейчас является матч с "Лестером" в воскресенье. Мы будем играть дома, и нам нужна поддержка болельщиков все 90 или даже 100 минут. С этого момента каждый матч имеет значение. Если победим "Лестер", сделаем еще один шаг к нашей цели - месту в Лиге чемпионов", - сказал Мареска.

Добавим, что ответный матч 1/8 финала ЛК состоится 13 марта на "Стэмфорд Бридж".

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Копенгаген Челси (Лондон) Энцо Мареска Лига конференций
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Алексей Полищук
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