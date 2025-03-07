Энцо Мареска прокомментировал победу Челси

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился мнение после победы над "Копенгагеном" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

"Очень важная победа по многим причинам. Во-первых, это выездной матч, во-вторых, это плей-офф, где нужно выигрывать. И еще важно из-за самой игры. Они нас удивили, потому что за последние три года с этим тренером они только дважды играли с пятью защитниками, поэтому мы этого не ожидали.

В первом тайме мы контролировали мяч, но не создавали моментов. В общем, мы заслужили победу, и хорошо, что все получили игровое время.

Гол, который мы пропустили, был несколько необязательным, мы могли этого избежать. Но это футбол, такое случается. Первая половина дуэли завершена, мы рады победе. Теперь есть еще 90 минут в Лондоне", - сказал Мареска.