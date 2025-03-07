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Огненный второй тайм. Бетис - Витория Гимарайнш 2:2. Видео голов и обзор матча
Мини-сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" расписал мировую ничью с "Виторией Гимарайнш" в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций.
Все четыре гола во встрече были забиты уже после перерыва.
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Лига конференций. 1/8 финала (первый матч)
6 марта. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Витория Гимарайнш" 2:2
Голы: Бакамбу 48, Иско 75 - Мендеш 51, Оливейра 81
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