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Впервые в истории клуба. Челси установил рекорд по количеству побед подряд в еврокубках

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Впервые в истории клуба. Челси установил рекорд по количеству побед подряд в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" установил рекорд по количеству побед подряд в еврокубковых матчах.

После первой игры против "Копенгагена" (1:2) в 1/8 финала Лиги конференций команда Энцо Марески одержала седьмую подряд победу в еврокубках, что произошло впервые в истории клуба. Интересно, что эти победы были добыты в течение одного сезона.

До этого на своем пути "синие" одолели бельгийский "Гент" (4:2), греческий "Панатинаикос" (1:4), армянский "Ноа" (8:0), немецкий "Хайденхайм" (0:2), казахстанскую "Астану" (1:3) и ирландский "Шемрок Роверс" (5:1).

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Добавим, что ответный матч между "Челси" и "Копенгагеном" состоится в Лондоне 13-го марта, в котором "синие" имеют шанс продолжить свою серию из побед, попытавшись улучшить свой рекорд в еврокубках.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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