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Фиорентина - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Фиорентина - Панатинаикос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Фиорентина - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференции "Фиорентина" примет "Панатинаикос". Первую встречу итальянский коллектив проиграл на выезде со счетом 2:3.

Поединок состоится в четверг, 13 марта, на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.

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Трансляція Фіорентина - Олімпіакос
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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