Фиорентина - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференции "Фиорентина" примет "Панатинаикос". Первую встречу итальянский коллектив проиграл на выезде со счетом 2:3.



Поединок состоится в четверг, 13 марта, на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Трансляция матча В эфире Трансляція Фіорентина - Олімпіакос Смотреть трансляцию