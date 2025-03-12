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Фиорентина - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фиорентина - Панатинаикос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
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В ответном матче 1/8 финала Лиги конференции "Фиорентина" примет "Панатинаикос". Первую встречу итальянский коллектив проиграл на выезде со счетом 2:3.
Поединок состоится в четверг, 13 марта, на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 9 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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