Серкль Брюгге - Ягеллония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Серкль Брюгге" будет принимать на своем поле "Ягеллонию" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Первый поединок между этими команды завершился победой поляков со счетом 3:0.

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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 16.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Серкль Брюгге – Ягеллонія Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.