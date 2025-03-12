Юргорден - Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Шведский "Юргорден" примет на своем поле кипрский "Пафос" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдет в Стокгольме на стадионе "3Arena".

В первой игре победу одержал "Пафос" со счетом 1:0.

Поединок состоится в четверг, 13 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 14.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Юргорден - Пафос Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>