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Юргорден - Пафос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Юргорден - Пафос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский "Юргорден" примет на своем поле кипрский "Пафос" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдет в Стокгольме на стадионе "3Arena".
В первой игре победу одержал "Пафос" со счетом 1:0.
Поединок состоится в четверг, 13 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 14.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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