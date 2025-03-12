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Челси – Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Якоб Неструп должен прыгнуть выше головы

Челси – Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Копенгаген" уже имеет опыт прохода в следующий раунд после домашнего поражения. Таким образом они в прошлом раунде прошли "Хайденхайм". Вот только повторить нечто подобное с "Челси" будет куда сложнее.

Могут ли датчане рассчитывать на сенсацию и есть ли им чем удивить лондонскую команду? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football.

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Трансляция матча "Челси" — "Копенгаген"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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