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Челси – Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Якоб Неструп должен прыгнуть выше головы
Getty Images / Global Images Ukraine
"Копенгаген" уже имеет опыт прохода в следующий раунд после домашнего поражения. Таким образом они в прошлом раунде прошли "Хайденхайм". Вот только повторить нечто подобное с "Челси" будет куда сложнее.
Могут ли датчане рассчитывать на сенсацию и есть ли им чем удивить лондонскую команду? Узнаем совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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