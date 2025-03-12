Челси – Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

"Копенгаген" уже имеет опыт прохода в следующий раунд после домашнего поражения. Таким образом они в прошлом раунде прошли "Хайденхайм". Вот только повторить нечто подобное с "Челси" будет куда сложнее.

Могут ли датчане рассчитывать на сенсацию и есть ли им чем удивить лондонскую команду? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Копенгаген" Смотреть трансляцию

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