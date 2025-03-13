Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Календарь матчей и соперники "Челси" в последние недели создают все условия, чтобы наконец эта команда вернулась к победам. Они действительно вернулись к хорошим результатам, но не к хорошей игре.

Впрочем хорошо играть необязательно, если класс команды на голову выше соперника. Поэтому мы не ожидаем здесь какого-то разгрома с красивой игрой, но ожидаем добытого результата и прохода дальше от лондонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Лига Конференций. 1/8 финала. Ответный матч

13 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Football

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