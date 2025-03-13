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Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Ожидается четвертая подряд победа от команды Марески

Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Календарь матчей и соперники "Челси" в последние недели создают все условия, чтобы наконец эта команда вернулась к победам. Они действительно вернулись к хорошим результатам, но не к хорошей игре.

Впрочем хорошо играть необязательно, если класс команды на голову выше соперника. Поэтому мы не ожидаем здесь какого-то разгрома с красивой игрой, но ожидаем добытого результата и прохода дальше от лондонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Лига Конференций. 1/8 финала. Ответный матч

13 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Football

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Трансляция матча "Челси" — "Копенгаген"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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