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Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Ожидается четвертая подряд победа от команды Марески
Getty Images / Global Images Ukraine
Календарь матчей и соперники "Челси" в последние недели создают все условия, чтобы наконец эта команда вернулась к победам. Они действительно вернулись к хорошим результатам, но не к хорошей игре.
Впрочем хорошо играть необязательно, если класс команды на голову выше соперника. Поэтому мы не ожидаем здесь какого-то разгрома с красивой игрой, но ожидаем добытого результата и прохода дальше от лондонцев.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
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Лига Конференций. 1/8 финала. Ответный матч
13 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: Megogo Football
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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