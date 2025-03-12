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Рапид - Борац: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Рапид - Борац: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ ЛК на UA-Футбол

Рапид - Борац: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

фото из соцсетей

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая встреча между австрийской и боснийской командами завершилась ничьей 1:1. "Зелено-белые" в боснийском городе Баня-Лука первыми открыли счет, однако подопечные Младена Жижовича сумели спастись перед домашней публикой на 90+2 минуте. Этот же поединок пройдет уже в Вене. Фаворитом считается именно "Рапид".

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Второй поединок стадии 1/8 финала Лиги конференций сезона 2024/2025 "Рапид" - "Борац" состоится в четверг, 13-го марта 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в столице Австрии (Вене), на арене "Вестштадион".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Рапид - Борац
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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