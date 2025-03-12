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Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче противостояния "Бетис" не сумел реализовать свое игровое преимущество, и в результате встреча завершилась вничью 2:2.
Ответный матч стадии 1/8 финала Лиги конференций сезона 2024/2025 "Витория" - "Бетис" состоится в четверг, 13-го марта 2025-го года, в 22:00. Поединок пройдет в Гимарайнше (Португалии), на арене "Афонсу Энрикеш". Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 7.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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