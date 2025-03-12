Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В первом матче противостояния "Бетис" не сумел реализовать свое игровое преимущество, и в результате встреча завершилась вничью 2:2.



Ответный матч стадии 1/8 финала Лиги конференций сезона 2024/2025 "Витория" - "Бетис" состоится в четверг, 13-го марта 2025-го года, в 22:00 . Поединок пройдет в Гимарайнше (Португалии), на арене "Афонсу Энрикеш". Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 7.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Віторія Гімарайнш - Бетіс Смотреть трансляцию