  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Витория Гимарайнш - Бетис: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче противостояния "Бетис" не сумел реализовать свое игровое преимущество, и в результате встреча завершилась вничью 2:2.

Ответный матч стадии 1/8 финала Лиги конференций сезона 2024/2025 "Витория" - "Бетис" состоится в четверг, 13-го марта 2025-го года, в 22:00. Поединок пройдет в Гимарайнше (Португалии), на арене "Афонсу Энрикеш". Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 7.

Favbet
3.10
3.20
2.46
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Віторія Гімарайнш - Бетіс
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Фиорентина – Панатинаикос. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 13.03.2025
yellow-arrow
Тренер Челси поделился ожиданиями от матча против Копенгагена в ЛК
yellow-arrow
Рапид - Борац: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис (Севилья) Витория (Гимарайнш) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости