Тренер Челси поделился ожиданиями от матча против Копенгагена в ЛК

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался накануне ответного матча 1/8 финала ЛК, где его команда сыграет против "Копенгагена".

"На самом деле мы были все неприятно удивлены, потому что мы готовились к этой игре и смотрели много матчей с их участием, и никогда мы не видели игру в пять защитников, как это было в матче с нами.

В последнем матче чемпионата, они снова сыграли в четыре защитника, именно поэтому нам было непросто в тактическом плане, но мы адаптировались и смогли перестроиться в этой игре.

Завтра посмотрим, как они будут играть, честно признаться, пока не представляем, как они будут играть против нас".