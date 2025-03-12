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Тренер Челси поделился ожиданиями от матча против Копенгагена в ЛК
Пока не представляем, как они будут играть против нас (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался накануне ответного матча 1/8 финала ЛК, где его команда сыграет против "Копенгагена".
"На самом деле мы были все неприятно удивлены, потому что мы готовились к этой игре и смотрели много матчей с их участием, и никогда мы не видели игру в пять защитников, как это было в матче с нами.
В последнем матче чемпионата, они снова сыграли в четыре защитника, именно поэтому нам было непросто в тактическом плане, но мы адаптировались и смогли перестроиться в этой игре.
Завтра посмотрим, как они будут играть, честно признаться, пока не представляем, как они будут играть против нас".
Стартовый свисток этого матча прозвучит 13 марта в 22:00 по киевскому времени.
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