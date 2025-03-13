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Лугано - Целе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Лугано - Целе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лугано" будет принимать "Целе" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Первый поединок между этими команды завершился победой гостей со счетом 1:0.
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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 15.
Трансляція матчу Лугано – ЦелеСмотреть трансляцию
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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