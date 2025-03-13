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Серкль Брюгге - Ягеллония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Серкль Брюгге - Ягеллония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Серкль Брюгге" будет принимать на своем поле "Ягеллонию" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Первый поединок между этими команды завершился победой поляков со счетом 3:0.
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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 16.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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