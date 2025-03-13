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Юргорден - Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Юргорден - Пафос. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Юргорден - Пафос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шведский "Юргорден" сыграет на своем поле против кипрского "Пафоса" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.

Первая игра завершилась минимальной победой киприотов со счетом 1:0.

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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 14.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/8 финала, ответный матч
13.03.2025
Стокгольм, "3Arena"
"Юргорден" 19:45 "Пафос"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14

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Трансляция матча Юргорден - Пафос
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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