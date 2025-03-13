Фиорентина – Панатинаикос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Греческий "Панатинаикос" сыграет на выезде против итальянской "Фиорентины" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.

В первой игре победу одержали греки со счетом 3:2.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.

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Лига конференций-2024/25. 1/8 финала, ответный матч

13.03.2025

Флоренция, "Стадио Артемио Франки"

"Фиорентина" 22:00 "Панатинаикос"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9