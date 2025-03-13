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Фиорентина – Панатинаикос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фиорентина – Панатинаикос. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий "Панатинаикос" сыграет на выезде против итальянской "Фиорентины" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги конференций.
В первой игре победу одержали греки со счетом 3:2.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 9.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/8 финала, ответный матч
13.03.2025
Флоренция, "Стадио Артемио Франки"
"Фиорентина" 22:00 "Панатинаикос"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9
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